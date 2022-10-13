Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал условие для вступления Минска в боевые действия. Как сообщает «БелТА», политик заявил, что страна не будет воевать, но если кто-то нарушит государственную границу, то армия даст отпор.
«Различная фейковая информация, ищут другие варианты, но Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор», — заявил Вольфович.
Госсекретарь добавил, что сейчас Запад ищет способы втягивания Минска в военный конфликт и подобный «политический прессинг» продолжается уже давно.
«Экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год. И все это нарастает», — подчеркнул он.
Вольфович также отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко держит обстановку вокруг страны на жестком контроле, и, к сожалению, она имеет тенденцию к обострению. По словам госсекретаря, не всем нравится, что в центре Европы «существует такой уголок безопасности, мира, созидания», как Белоруссия.