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43 минуты назад

Боррель пригрозил России последствиями в случае ядерной атаки на Украину

Алиса Селезнёва

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. Об этом пишет ТАСС.

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», - пояснил глава внешнеполитической службы ЕС.

Он предупредил, что возможная реакция западных стран «приведет к уничтожению российской армии», и призвал отнестись к этому предупреждению серьезно.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине, последуют серьезные меры. Он добавил, что не раскроет, каким будет ответ альянса на действия России.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия на Украине, посоветовал журналистам читать ядерную доктрину России. Он подчеркнул, что в ней содержатся ответы на такой вопрос.

В российской военной доктрине прописано, что применение ядерного оружия возможно только в случае, «когда под угрозу поставлено само существование государства», либо в ответ «на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения».

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Йенс Столтенберг,Дмитрий Песков,НАТО,ЕС,
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