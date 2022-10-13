Запад даст мощный военный ответ на якобы возможное применение Россией ядерного оружия против Украины , он не будет ядерным. Об этом заявил в четверг верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель , выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО . Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика", - заявил глава внешнеполитической службы ЕС. Масштабы ответных военных мер Запада якобы "приведут к уничтожению российской армии", - считает он.

Боррель также сослался на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия "не блефует", когда говорит о том, что будет защищать свою территорию "всеми доступными средствами". По словам главы внешнеполитической службы ЕС, западные страны "тоже не блефуют", когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.