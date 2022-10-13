Президент Ирана Раиси предъявил обвинения НАТО

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в азиатском регионе. Об этом Раиси сказал во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Исламская Республика Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним. Экономический терроризм — это универсальная угроза, противостояние которой требует постоянного сотрудничества», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ночь на четверг, 13 октября, прилетел в столицу Казахстана. В предстоящие два дня в Астане он примет участие сразу в трех многосторонних саммитах.