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1 час назад

Президент Ирана Раиси обвинил НАТО в подрыве безопасности Азии

Газета.Ru

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в азиатском регионе. Об этом Раиси сказал во время выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Президент Ирана Раиси предъявил обвинения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исламская Республика Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним. Экономический терроризм — это универсальная угроза, противостояние которой требует постоянного сотрудничества», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ночь на четверг, 13 октября, прилетел в столицу Казахстана. В предстоящие два дня в Астане он примет участие сразу в трех многосторонних саммитах.

До этого официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что боевые действия на территории Украины были вызваны провокационными действиями Североатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами. Также он отметил, что усилия по сдерживанию конфликта не дали результата из-за действий сторон, которые заинтересованы в продолжении кризиса.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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