Пентагон рассказал, почему Запад тормозит с доставкой средств ПВО Украине

Журналисты задали ему вопрос, из-за чего союзники не перебрасывают вооружения быстрее, из-за отсутствия «воли» или запасов.

Кроме этого, неназванный высокопоставленный дипломат рассказал, что нехватка систем ПВО является ключевым фактором, ограничивающим способность союзников Украины реагировать на потребности Киева.

Ранее Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы «для защиты неба» настолько быстро, насколько возможно. До этого он говорил, что Вашингтон увеличил инвестиции в военно-промышленное производство, чтобы ответить на оборонные запросы Украины.