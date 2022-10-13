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20 минут назад

Пентагон намекнул, что Запад не может быстро передать Киеву средства ПВО из-за их нехватки

Газета.Ru

Глава Пентагона Ллойд Остин намекнул, что Запад тормозит с предоставлением средств ПВО Украине из-за нехватки запасов, передает РИА «Новости».

Пентагон рассказал, почему Запад тормозит с доставкой средств ПВО Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Журналисты задали ему вопрос, из-за чего союзники не перебрасывают вооружения быстрее, из-за отсутствия «воли» или запасов.

«Конечно, это не вопрос отсутствия воли», — ответил Остин.

Кроме этого, неназванный высокопоставленный дипломат рассказал, что нехватка систем ПВО является ключевым фактором, ограничивающим способность союзников Украины реагировать на потребности Киева.

Ранее Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы «для защиты неба» настолько быстро, насколько возможно. До этого он говорил, что Вашингтон увеличил инвестиции в военно-промышленное производство, чтобы ответить на оборонные запросы Украины.

В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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