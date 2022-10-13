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40 минут назад

Жителей Львова призвали запасаться дровами

Никита Бородкин

Мэр Львова Андрей Садовой посоветовал жителям города обустраивать в домах пункты обогрева и запасаться дровами. Как сообщает РИА Новости, он поблагодарил горожан, которые уже купили дрова и генераторы.

Жителей Львова призвали запасаться дровами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию», — сказал Садовой.

Мэр также добавил, что людям стоит задуматься, что еще необходимо иметь дома в такой ситуации.

Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Ранее Садовой заявлял, что ударами в городе были повреждены четыре электроподстанции. На их восстановление у энергетиков уйдут месяцы.

В мире,Андрей Садовой,
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