Жителей Львова призвали запасаться дровами

Мэр Львова Андрей Садовой посоветовал жителям города обустраивать в домах пункты обогрева и запасаться дровами. Как сообщает РИА Новости, он поблагодарил горожан, которые уже купили дрова и генераторы.
«Вот эти пункты обогрева, которые есть в укрытии, может не идеальные, но там можно поставить печь, дрова, и это спасает, пока коммунальщики будут исправлять ситуацию», — сказал Садовой.
Мэр также добавил, что людям стоит задуматься, что еще необходимо иметь дома в такой ситуации.
Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. Ранее Садовой заявлял, что ударами в городе были повреждены четыре электроподстанции. На их восстановление у энергетиков уйдут месяцы.