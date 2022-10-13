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26 минут назад

Макрон предостерег Лукашенко от вмешательства в конфликт на Украине

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко возникнут проблемы в случае дальнейшего вовлечения в украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью телеканалу France 2 глава Франции отметил, что решение президента Белоруссии «еще больше посвятить себя» этому кризису, приведет к определенным последствиям.

«Придется взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем», - заметил Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что против Белоруссии уже были введены санкции после того, как Минск разрешил разместить на своей территории российских военных «для переброски на Украину».

Макрон обратился к Путину

Ранее Александр Лукашенко заявил о начале развертывания региональной группировки войск. По его словам, такие договоренности были достигнуты на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

При этом после объявления в России 21 сентября частичной мобилизации Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что провести ее планируется и в Белоруссии. «Не будет никакой мобилизации. Это вранье», - отметил он.

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