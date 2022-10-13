Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко возникнут проблемы в случае дальнейшего вовлечения в украинский конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью телеканалу France 2 глава Франции отметил, что решение президента Белоруссии «еще больше посвятить себя» этому кризису, приведет к определенным последствиям.

«Придется взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем», - заметил Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что против Белоруссии уже были введены санкции после того, как Минск разрешил разместить на своей территории российских военных «для переброски на Украину».

Ранее Александр Лукашенко заявил о начале развертывания региональной группировки войск. По его словам, такие договоренности были достигнуты на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».