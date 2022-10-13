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57 минут назад

НАТО разработает десятилетний план по восстановлению Украины

Мария Иванова

В НАТО приступили к разработке плана по восстановлению украинской оборонной промышленности, рассчитанного на десять лет. Об этом пишет Politico.

НАТО разработает десятилетний план по восстановлению Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая встреча между НАТО и Киевом, на которой будет обсуждаться план, намечена на следующую неделю. Она положит началу длительному процессу по приближению Украины к стандартам альянса «как в обучении, так и в оснащении».

Высокопоставленный сотрудник НАТО заявил Politico, что альянс «рассмотрит требования к оборонному планированию, чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО».

«Речь идет о переходе от советского оборудования… к западному оборудованию, совместимому с НАТО», - объяснил он.

По версии Politico, эти более широкие усилия могут в конечном итоге превратить Украину в страну НАТО «по умолчанию, даже если она не член альянса».

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Украина «прошла долгий путь и де-факто присоединилась» к НАТО. Он подчеркнул, что страна «уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира».

В мире,Алексей Резников,НАТО,
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