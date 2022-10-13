НАТО разработает десятилетний план по восстановлению Украины

В НАТО приступили к разработке плана по восстановлению украинской оборонной промышленности, рассчитанного на десять лет. Об этом пишет Politico.

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Первая встреча между НАТО и Киевом, на которой будет обсуждаться план, намечена на следующую неделю. Она положит началу длительному процессу по приближению Украины к стандартам альянса «как в обучении, так и в оснащении».

Высокопоставленный сотрудник НАТО заявил Politico, что альянс «рассмотрит требования к оборонному планированию, чтобы обеспечить полную совместимость Украины с НАТО».

«Речь идет о переходе от советского оборудования… к западному оборудованию, совместимому с НАТО», - объяснил он.

По версии Politico, эти более широкие усилия могут в конечном итоге превратить Украину в страну НАТО «по умолчанию, даже если она не член альянса».