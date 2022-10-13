Лукашенко: Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире

После развала СССР Запад не справился с ролью глобального регулятора и гаранта стабильности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
«После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир», — сказал белорусский лидер.
Лукашенко также отметил, что из-за этого система сдержек и противовесов в Европе «трещит по швам». По мнению президента, расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно создать мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и безопасности государств, которые решили вступить в эти объединения.
Напомним, что с 12 по 14 октября в Астане пройдут саммит СНГ, саммит СВМДА, а также саммит «Центральная Азия — Россия». За эти дни столицу Казахстана посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.
Ранее во время выступления на СВМДА президент России Владимир Путин заявил, что Россия считает необходимым пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы. По его словам, существующая позволяет «золотому миллиарду» на планете жить за чужой счет.