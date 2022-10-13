Лукашенко: Запад не справился с функцией гаранта стабильности в мире

После развала СССР Запад не справился с ролью глобального регулятора и гаранта стабильности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

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«После развала Советского Союза так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функцией глобального регулятора и гаранта стабильности. А расплачивается за все это весь мир», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что из-за этого система сдержек и противовесов в Европе «трещит по швам». По мнению президента, расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА способно создать мощный фундамент как для успешного развития евразийского пространства, так и безопасности государств, которые решили вступить в эти объединения.

Напомним, что с 12 по 14 октября в Астане пройдут саммит СНГ, саммит СВМДА, а также саммит «Центральная Азия — Россия». За эти дни столицу Казахстана посетят 11 глав государств Центральной Азии и СНГ.