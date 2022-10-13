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1 час назад

Эрдоган призвал создать новую архитектуру мировой безопасности

Мария Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что миру необходима новая архитектура системы мировой безопасности Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление Эрдоган сделал, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», - подчеркнул Эрдоган.

В связи с этим, по его словам, необходимо заново разработать архитектуру глобальной безопасности, взяв за ее основу «новое понимание, которое является более справедливым и равноправным».

Лавров: реформа Совета Безопасности ООН назрела

Ранее на саммите СВМДА выступил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что в глобальной политике происходят серьезные изменения, благодаря чему Азия начинает играть ключевую роль в мире.

Путин подчеркнул, что Россия вместе со странами Азии делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности.

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