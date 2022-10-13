Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что миру необходима новая архитектура системы мировой безопасности Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Эрдоган сделал, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мир больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», - подчеркнул Эрдоган.

В связи с этим, по его словам, необходимо заново разработать архитектуру глобальной безопасности, взяв за ее основу «новое понимание, которое является более справедливым и равноправным».

Ранее на саммите СВМДА выступил президент РФ Владимир Путин, он заявил, что в глобальной политике происходят серьезные изменения, благодаря чему Азия начинает играть ключевую роль в мире.