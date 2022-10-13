В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Макрон пригрозил Лукашенко в случае вмешательства в ситуацию на Украине

Ura.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у белорусского лидера Александра Лукашенко будут проблемы, если он вмешается в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу France 2.

«Со своей стороны, белорусский президент Александр Лукашенко будет иметь проблемы в своей стране, если он „решит еще больше ввязаться в ситуацию на Украине“», — сказал Макрон в эфире France 2.

Также он призвал закончить конфликт.

Макрон обратился к Путину

Россия и Беларусь решили развернуть совместную группировку войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Основной задачей станет оборона, сообщает RT со ссылкой на Минобороны Беларуси. Ранее в Беларуси заявили о готовности ПВО к удару со стороны Украины.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью стало освобождение Донбасса.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители