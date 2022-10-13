Эрдоган рассказал о цели Турции в украинском конфликте

Целью Турции является скорейшее достижение перемирия на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

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«Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», - приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Он также подчеркнул факт достижения Анкарой соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Москвой и Киевом.