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48 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция хочет помочь достичь перемирия на Украине

Национальная Служба Новостейиещё 3

Целью Турции является скорейшее достижение перемирия на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Эрдоган рассказал о цели Турции в украинском конфликте
Фото: ТАССТАСС

«Наша цель - сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», - приводит РИА Новости слова турецкого лидера.

Он также подчеркнул факт достижения Анкарой соглашения по вывозу зерна из украинских портов и обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин заявил, что Эрдогана можно назвать миротворцем в кавычках, потому что украинский кризис он использует для усиления собственных позиций перед парламентскими выборами в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В мире,Андрей Чупрыгин,Реджеп Эрдоган,
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