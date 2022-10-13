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7 минут назад

На Украине заявили о «де-факто присоединении» к НАТО

Мария Иванова

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина «де-факто присоединилась» к НАТО. Об этом он написал в твиттере после встречи с главой альянса Йенсом Столтенбергом.

На Украине заявили о «де-факто присоединении» к НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Благодарен генсеку НАТО Йенсу Столтенберг за его поддержку. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу», - написал он.

По словам Резникова, Украина «уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира». Он подчеркнул, что успешные реформы «откроют новые горизонты для Украины».

После проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский попросил принять страну в НАТО по ускоренной процедуре.

Смоделированы четыре варианта будущего НАТО

Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО, напомнил он.

Сейчас, по словам Столтенберга, страны сфокусированы не на членстве Украины, а на ее немедленной поддержке.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что заявку Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран - Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

В мире,Давид Арахамия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,Верховная Рада,НАТО,
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