На Украине заявили о «де-факто присоединении» к НАТО

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина «де-факто присоединилась» к НАТО. Об этом он написал в твиттере после встречи с главой альянса Йенсом Столтенбергом.

«Благодарен генсеку НАТО Йенсу Столтенберг за его поддержку. Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к Альянсу», - написал он.

По словам Резникова, Украина «уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира». Он подчеркнул, что успешные реформы «откроют новые горизонты для Украины».

После проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский попросил принять страну в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг в ответ на это заявил, что каждая демократия в Европе имеет право подать заявку в альянс. Однако решение о членстве новой страны должны единогласно одобрить все страны НАТО, напомнил он.

Сейчас, по словам Столтенберга, страны сфокусированы не на членстве Украины, а на ее немедленной поддержке.