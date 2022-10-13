Лукашенко: "Ситуация с безопасностью катастрофически ухудшается"

Ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Задуматься должны все, поскольку ситуация в области безопасности катастрофически ухудшается не только в Европе, но и во всем мире, - сказал глава государства. По его словам, после развала СССР "так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности, а расплачивается за это весь мир".
Он заметил, что Белоруссия внесла вклад в обеспечение глобальной безопасности, на постсоветском пространстве была в числе стран, которые добровольно отказались от обладания ядерным оружием, а взамен получила бесконечные попытки дестабилизировать ситуацию.