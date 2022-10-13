Узбекистан предложил урегулировать ситуацию в Афганистане

«В целях достижения широкого консенсуса по афганской проблематике и принятия практических мер на глобальном уровне предлагаем рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к ГА ООН<ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон», — сказал политик.