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38 минут назад

Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Ura.Ru

Система мировой безопасности Совбеза ООН нуждается в реформах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново, мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», — сказал президент Турции во время своего выступления.

Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24».

Эрдоган подчеркнул, что саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет иметь историческое значение. Он также выразил надежду, что саммит будет преобразован в крупную международную организацию.

Лавров: реформа Совета Безопасности ООН назрела

Ранее в ходе саммита СВМДА президент России Владимир Путин заявил о ключевой роли Азии в изменениях и многополярности мира. По словам президента РФ, в Азии крепнут новые силы.

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