Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

Система мировой безопасности Совбеза ООН нуждается в реформах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«Архитектура системы мировой безопасности должна быть разработана заново, мир — это больше пяти постоянных членов Совбеза ООН», — сказал президент Турции во время своего выступления.

Трансляция саммита велась на телеканале «Россия 24».

Эрдоган подчеркнул, что саммит по взаимодействию и мерам доверия в Азии будет иметь историческое значение. Он также выразил надежду, что саммит будет преобразован в крупную международную организацию.