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24 минуты назад

Французский политик Ле Пен выступила против санкций и поставок наступательного оружия ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Французский политик, лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против энергетических санкций и отправки наступательных вооружений Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Ле Пен выступила против санкций и поставок наступательного оружия ВСУ
Фото: Газета.руГазета.ру

Она отметила, что энергетические санкции в отношении России больше бьют по европейским странам.

"Я считаю неэффективными санкции, связанные с энергетикой. Они больше вредят нам. Как мы осудили американское вторжение в Ирак, так же мы осуждаем вторжение РФ на Украине, но решение не может быть военным, только дипломатическим", — сказала она.

Ле Пен отметила, что она не возражает относительно поставок оборонительного вооружения, но категорически против поставок наступательного вооружения.

"Это представляет риск войти в эту войну. Не думаю, чтобы французский народ желал этого", — подчеркнула политик.

Лидер "Национального объединения" также пожаловалась, что крупные державы стремятся получить выгоду из ослабления Европейского союза.

"США продают нам газ по ценам в четыре раза выше, чем своим внутренним клиентам. Германия всегда стремилась ослабить французскую политику ядерной энергетики, потому-то она способствует повышению конкурентоспособности наших компаний. Де Голль говорил, что у государства нет друзей, есть интересы", - отметила она.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что санкции, введенные ЕС в отношении Российской Федерации, не оказывают никакого влияния на Россию, но наказывают французский народ.

В мире,Марин Ле Пен,ЕС,
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