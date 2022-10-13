Ле Пен выступила против санкций и поставок наступательного оружия ВСУ

Французский политик, лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против энергетических санкций и отправки наступательных вооружений Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Она отметила, что энергетические санкции в отношении России больше бьют по европейским странам.
"Я считаю неэффективными санкции, связанные с энергетикой. Они больше вредят нам. Как мы осудили американское вторжение в Ирак, так же мы осуждаем вторжение РФ на Украине, но решение не может быть военным, только дипломатическим", — сказала она.
Ле Пен отметила, что она не возражает относительно поставок оборонительного вооружения, но категорически против поставок наступательного вооружения.
"Это представляет риск войти в эту войну. Не думаю, чтобы французский народ желал этого", — подчеркнула политик.
Лидер "Национального объединения" также пожаловалась, что крупные державы стремятся получить выгоду из ослабления Европейского союза.
"США продают нам газ по ценам в четыре раза выше, чем своим внутренним клиентам. Германия всегда стремилась ослабить французскую политику ядерной энергетики, потому-то она способствует повышению конкурентоспособности наших компаний. Де Голль говорил, что у государства нет друзей, есть интересы", - отметила она.
Ранее Марин Ле Пен заявила, что санкции, введенные ЕС в отношении Российской Федерации, не оказывают никакого влияния на Россию, но наказывают французский народ.