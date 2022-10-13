Великобритания выделит помощь украинской армии в преддверии зимы

Великобритания выделит Украине 10 млн фунтов в рамках комплексного пакета помощи НАТО, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Пакет помощи будет включать зимнее обмундирование украинских военных, защитные сооружения, генераторы, машины скорой помощи и бензовозы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил международных партнеров предоставить Киеву достаточное количество эффективных систем ПВО, которые помогли бы создать воздушную систему обороны страны.
По информации телеканала Sky News, британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, поставки должны быть осуществлены в ближайшие дни. Британия также передаст Киеву несколько сотен менее мощных ракет ПВО, беспилотники и еще 18 гаубиц.