Великобритания выделит помощь украинской армии в преддверии зимы

По информации телеканала Sky News, британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, поставки должны быть осуществлены в ближайшие дни. Британия также передаст Киеву несколько сотен менее мощных ракет ПВО, беспилотники и еще 18 гаубиц.