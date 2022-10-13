В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Великобритания выделит 10 млн фунтов помощи украинской армии в преддверии зимы

Газета.Ruиещё 4

Великобритания выделит Украине 10 млн фунтов в рамках комплексного пакета помощи НАТО, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Великобритания выделит помощь украинской армии в преддверии зимы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пакет помощи будет включать зимнее обмундирование украинских военных, защитные сооружения, генераторы, машины скорой помощи и бензовозы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил международных партнеров предоставить Киеву достаточное количество эффективных систем ПВО, которые помогли бы создать воздушную систему обороны страны.

По информации телеканала Sky News, британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, поставки должны быть осуществлены в ближайшие дни. Британия также передаст Киеву несколько сотен менее мощных ракет ПВО, беспилотники и еще 18 гаубиц.

В мире,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители