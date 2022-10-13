Зеленский задумался об отмене безвизового режима с Белоруссией

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией поручил правительству рассмотреть данный вопрос.

Электронную петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией поддержали 25 339 граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом. "В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Зеленский указал, что в настоящий момент на границе Украины с Белоруссией закрыты все пункты пропуска, кроме одного в Волынской области. Он работает в ограниченном режиме, пропуская украинцев, возвращающихся из Белоруссии.

"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Белоруссии границы с Украиной", - добавил президент.

Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда белорусских граждан и других иностранцев распоряжением украинского правительства от 26 февраля.