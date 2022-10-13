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16 минут назад

Зеленский поручил кабмину рассмотреть отмену безвизового режима с Белоруссией

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией поручил правительству рассмотреть данный вопрос.

Зеленский задумался об отмене безвизового режима с Белоруссией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Электронную петицию об отмене безвизового режима с Белоруссией поддержали 25 339 граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом. "В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов", - говорится в ответе Зеленского, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Зеленский указал, что в настоящий момент на границе Украины с Белоруссией закрыты все пункты пропуска, кроме одного в Волынской области. Он работает в ограниченном режиме, пропуская украинцев, возвращающихся из Белоруссии.

"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Белоруссии границы с Украиной", - добавил президент.

Граница Украины с Белоруссией закрыта для въезда белорусских граждан и других иностранцев распоряжением украинского правительства от 26 февраля.

11 октября Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками совещания лидеров стран Группы семи, предложил разместить миссию международных наблюдателей на границе Украины с Белоруссией.

В мире,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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