Алиев назвал срок решения минной проблемы в Карабахе

"Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. <...> По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и $25 млрд", - сказал Алиев, выступая в четверг в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.