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30 минут назад

Нью-Йорк превратится в пыль: Озвучены последствия нападения Киева на Крым

Елена Прошина

В случае попытки украинских властей силой вернуть в свой состав Крым, Нью-Йорк рискует превратиться буквально в пыль, сообщает National Interest.

Нью-Йорк превратится в пыль: Озвучены последствия нападения Киева на Крым
Фото: ТАССТАСС

Согласно прогнозу издания, подобные шаги Киева станут началом ядерной войны, так как боевые цели Украины стали меняться с оборонительных на захватнические. Американский миллиардер Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек, обеспокоен этим, а потому предложил ранее свой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Издание пишет, что никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым.

Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией после того, как осознал опасность продолжения эскалации, напоминает National Interest. Его интерес — «выживание земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов».

Ранее Илон Маск высказался о возможности посредничества на переговорах между РФ и Украиной. В ответ на это уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в Twitter ругательный ответ. Не остались в стороне сотни других украинцев.

В мире,Андрей Мельник,Илон Маск,
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