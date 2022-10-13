Нью-Йорк превратится в пыль: Озвучены последствия нападения Киева на Крым

В случае попытки украинских властей силой вернуть в свой состав Крым, Нью-Йорк рискует превратиться буквально в пыль, сообщает National Interest.

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Согласно прогнозу издания, подобные шаги Киева станут началом ядерной войны, так как боевые цели Украины стали меняться с оборонительных на захватнические. Американский миллиардер Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек, обеспокоен этим, а потому предложил ранее свой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Издание пишет, что никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым.

Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией после того, как осознал опасность продолжения эскалации, напоминает National Interest. Его интерес — «выживание земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов».