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11 минут назад

Байден во время выступления по ошибке сообщил о смерти своего сына в Ираке

ТАССиещё 1

Президент США Джо Байден во время выступления в американском штате Колорадо в среду по ошибке сказал, что его сын, скончавшийся от рака в 2015 году, "расстался с жизнью в Ираке".

Байден по ошибке сообщил о смерти своего сына в Ираке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американский лидер отметил, что в Колорадо проходили подготовку американские военные, которые позднее участвовали во Второй мировой войне и действовали против германских войск.

"Только представьте. Я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающуюся службу и расстался с жизнью в Ираке, - сказал Байден. - Представьте мужество, отвагу и настоящие жертвы, настоящие жертвы, которые все они принесли".

Старший сын действующего президента США Бо Байден в 2008-2009 годах служил в Ираке. В 2015 году он умер в возрасте 46 лет от рака мозга после госпитализации в США.

Джо Байден ранее допускал, что причиной развития рака у его сына могло быть воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе в Ираке.

В мире,Джозеф Байден,
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