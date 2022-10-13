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31 минуту назад

«Выкручивали руки»: Как Запад склонил 40 стран против России в ГА ООН

Елена Прошина

Около четырех десятков стран не смогли перенести давления западных стран перед голосованием в Генассамблее ООН по проекту резолюции, осуждающей проведение референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрия Полянского.

«Выкручивали руки»: Как Запад склонил 40 стран против России в ГА ООН
Фото: ТАССТАСС

Он акцентировал внимание на то, что с начала спецсессии Генассамблеи 10 октября западникам удалось додавливать, используя самые различные «аргументы» - от экономического шантажа до завуалированных личных угроз.

По словам дипломата, все, что им требовалось – «повыкручивать руки» тем, кто в ходе голосования 10 октября не поддержал албанский проект решения. В нем говорится, что голосовать по западной резолюции надо открытым, а не тайным голосованием. Полянский отметил, что около 40 стран такого давления не выдержали, в чем многие из них открыто признавались представителям России накануне голосования.

Постпред обратил внимание на то, что давлению не поддались ряд влиятельных государств. Дипломат поблагодарил Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, которые не побоялись проголосовать против документа.

12 октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам, которую поддержали 143 страны, а против высказались РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Еще 35 государств решили воздержаться.

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