Боррель отчитал европейских дипломатов из-за спецоперации России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель отчитал своих подчиненных, которые не смогли предсказать начало российской специальной военной операции на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The Guardian.
Он назвал их медленными, ленивыми и предвзятыми. Дипломат потребовал от своих коллег более энергично следить за развитием кризиса вокруг Украины. Как отметил Боррель, в последнее время он узнает гораздо больше информации из прессы, чем из докладов своих сотрудников, которые готовят документы с большим опозданием.
«Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», — добавил глава евродипломатии.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, окончание конфликта вокруг Украины практически невозможно. Это связано с тем, что в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Позже дипломат признал, Североатлантический альянс действительно мог не выполнить некоторые данные Москве обещания. При этом его не устраивают доводы о том, что спецоперация началась из-за невыполненных обещаний НАТО.