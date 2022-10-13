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43 минуты назад

"Риски высоки": В Белом доме предрекли вступление НАТО в конфликт на Украине

Елена Прошина

Риск втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт вокруг Украины находится на высоком уровне, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Риски высоки": В Белом доме предрекли вступление НАТО в конфликт на Украине
Фото: EPAEPA

«Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил он.

Ранее Кирби заявил, что американские власти не желают эскалации вероятного военного конфликта с Москвой на Украине. Кроме того, Вашингтон не намерен отправлять свои войска на украинскую территорию.

«Украина должна победить»: НАТО усиливает поддержку Украины

В мире,Джон Кирби,НАТО,
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