"Риски высоки": В Белом доме предрекли вступление НАТО в конфликт на Украине

Риск втягивания Соединенных Штатов и Североатлантического альянса в конфликт вокруг Украины находится на высоком уровне, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби .

«Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений», — заявил он.

Ранее Кирби заявил, что американские власти не желают эскалации вероятного военного конфликта с Москвой на Украине. Кроме того, Вашингтон не намерен отправлять свои войска на украинскую территорию.