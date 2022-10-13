В России отреагировали на решение Евросоюза по новым регионам РФ

Отказ Европейского союза признавать российские паспорта из новых территорий является дискриминацией, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, тем самым в Евросоюзе показали «кривую морду европейской демократии».

«Решение дискриминационное по своей сути и еще раз демонстрирующее истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии», — заявил парламентарий.

Он выразил уверенность, что русские люди хотели плевать на признание ЕС, так как для них главное, что они теперь дома.

Жители новых российских территорий не смогут попасть в Евросоюз по российским паспортам. Послы стран ЕС и Европарламент договорились не признавать загранпаспорта РФ, выданные жителям Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Абхазии и Южной Осетии.