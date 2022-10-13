В России отреагировали на решение Евросоюза по новым регионам РФ

Отказ Европейского союза признавать российские паспорта из новых территорий является дискриминацией, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, тем самым в Евросоюзе показали «кривую морду европейской демократии».
«Решение дискриминационное по своей сути и еще раз демонстрирующее истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии», — заявил парламентарий.
Он выразил уверенность, что русские люди хотели плевать на признание ЕС, так как для них главное, что они теперь дома.
Жители новых российских территорий не смогут попасть в Евросоюз по российским паспортам. Послы стран ЕС и Европарламент договорились не признавать загранпаспорта РФ, выданные жителям Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Абхазии и Южной Осетии.
Референдумы о присоединении к России новых регионов состоялись в конце сентября. Большинство жителей Донбасса, Херсона, Запорожья высказались за вхождение в состав РФ.