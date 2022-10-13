Ким Чен Ын провел испытательный пуск ракет большой дальности

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности. Об этом пишет Reuters.

Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Глава Северной Кореи подчеркнул, что страна «должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил». Он пояснил, что это необходимо для готовности сдерживать любой критический военный кризис в любое время. Кроме того, по мнению Ким Чен Ына, КНДР следует полностью взять на себя инициативу в этом вопросе.

Сообщается, что две северокорейские ракеты с точностью поразили цель на расстоянии 2000 километров. Их запуск был направлен на последующее увеличение боеспособности и мощи оружия, в частности, чтобы подтвердить «надежность и техническую безопасность всей системы оперативного применения», говорится в публикации.