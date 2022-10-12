«Украина должна победить»: НАТО усиливает поддержку Украины

Североатлантический альянс усиливает поддержку киевских военных. Они должны одержать победу в противостоянии с Россией, заявил в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в среду вечером, 12 октября, Столтенберг встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Генсек НАТО рассказал, что в настоящее время в конфликте между Россией и Украиной наступил критический момент. Страны блока усиливают поддержку Киева, в частности, приняли решение о поставках современных систем ПВО.

«Украина должна победить», - выразил надежду Столтенберг.