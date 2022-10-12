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35 минут назад

В НАТО заявили об усилении поддержки Украины

Илья Родин

Североатлантический альянс усиливает поддержку киевских военных. Они должны одержать победу в противостоянии с Россией, заявил в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

«Украина должна победить»: НАТО усиливает поддержку Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в среду вечером, 12 октября, Столтенберг встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

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Генсек НАТО рассказал, что в настоящее время в конфликте между Россией и Украиной наступил критический момент. Страны блока усиливают поддержку Киева, в частности, приняли решение о поставках современных систем ПВО.

«Украина должна победить», - выразил надежду Столтенберг.

Ранее генсек альянса сообщил, что в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине, последуют серьезные меры. Он добавил, что не раскроет, каким будет ответ НАТО на действия России.

В мире,Армия,Алексей Резников,Йенс Столтенберг,НАТО,
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