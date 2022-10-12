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42 минуты назад

Макрон призвал Путина начать переговоры по Украине

News.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит телефонное общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также призвал президента РФ вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом французский лидер рассказал в интервью телеканалу France 2.

Макрон обратился к Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить, — подчеркнул Макрон.

Он уточнил, что последний разговор с Путиным состоялся несколько недель назад. Тогда собеседники проговорили около двух часов, речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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По мнению Макрона, ему удалось убедить российского коллегу в еобходимости отправки подобной миссии.

Также Макрон призвал Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров, — подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что его страна не хочет новой мировой войны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским лидером, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер. При этом глава Белого дома добавил, что не может себе представить ситуацию, в которой российский президент захотел бы обсуждать эту историю.

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