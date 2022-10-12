Макрон обратился к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит телефонное общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также призвал президента РФ вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Об этом французский лидер рассказал в интервью телеканалу France 2.

Очевидно, что я буду продолжать с ним говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить, — подчеркнул Макрон.

Он уточнил, что последний разговор с Путиным состоялся несколько недель назад. Тогда собеседники проговорили около двух часов, речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

По мнению Макрона, ему удалось убедить российского коллегу в еобходимости отправки подобной миссии.

Также Макрон призвал Путина вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин должен прекратить войну, уважать территориальную целостность Украины и вернуться за стол переговоров, — подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что его страна не хочет новой мировой войны.