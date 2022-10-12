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6 минут назад

Европейцы раскритиковали высказывания фон дер Ляйен о России

Илья Родин

Пользователи Twitter резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что поражения РФ в украинском конфликте будет недостаточно для восстановления миропорядка. Об этом пишет РИА «Новости».

Европейцы раскритиковали высказывания фон дер Ляйен о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в своей публикации чиновница также призвала Европу активнее реагировать на международную повестку, включаться в процессы.

Комментаторы подчеркнули, что призывы и действия фон дер Ляйен нередко приводят к неожиданным последствиям. Один из них отметил, что чем больше ее слушает, тем сильнее у него растет доверие к президенту России Владимиру Путину.

Пользователи попросили главу ЕК рассказать о «своих провалах в политике». Кроме того, они «поблагодарили» ее за развал Европейского союза и порекомендовали подать в отставку.

В мире,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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