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37 минут назад

МИД Белоруссии прокомментировал желание Зеленского разместить на границе наблюдателей

Илья Родин

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что отправка представителей западных государств на белорусско-украинскую границу будет расцениваться как вовлечение этих стран в конфликт. Об этом пишет БЕЛТА.

В Белоруссии ответили на желание Зеленского разместить на границе наблюдателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава Украины Владимир Зеленский рассказал ранее, что на границе может быть размещена миссия международных наблюдателей.

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Владимир Макей подчеркнул, что направление миссии западных государств «означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт». Но отношение к появлению миссии будет зависеть от того, с какими намерениями она прибудет.

Дипломат напомнил, что Минск всегда заявлял о своем нежелании участвовать в конфликте, призывал к его скорейшему окончанию. Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство Белоруссии отчетливо понимает, что Запад стремится к дальнейшей эскалации противостояния на Украине.

По оценке Макея, на южных и западных границах «нагнетается истерия». Идет переброска вооружений и военной техники, усиливается группировка сил.

Глава МИД пояснил, что Минск не оставит без внимания действия западных стран. Власти выработают адекватные меры реагирования, в том числе, и военного характера.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Макей,
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