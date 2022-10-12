В Белоруссии ответили на желание Зеленского разместить на границе наблюдателей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что отправка представителей западных государств на белорусско-украинскую границу будет расцениваться как вовлечение этих стран в конфликт. Об этом пишет БЕЛТА.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что глава Украины Владимир Зеленский рассказал ранее, что на границе может быть размещена миссия международных наблюдателей.

Владимир Макей подчеркнул, что направление миссии западных государств «означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт». Но отношение к появлению миссии будет зависеть от того, с какими намерениями она прибудет.

Дипломат напомнил, что Минск всегда заявлял о своем нежелании участвовать в конфликте, призывал к его скорейшему окончанию. Вместе с тем, внешнеполитическое ведомство Белоруссии отчетливо понимает, что Запад стремится к дальнейшей эскалации противостояния на Украине.

По оценке Макея, на южных и западных границах «нагнетается истерия». Идет переброска вооружений и военной техники, усиливается группировка сил.