На Украине анонсировали закрытие неба с помощью западных систем ПВО

На заседании Североатлантического альянса, прошедшем в формате «Рамштайн», было принято решение о поставках Киеву современных систем ПВО, рассказал в социальных сетях глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По оценке Ермака, этот «Рамштайн» стал историческим, так как на нем было согласовано очень важное для украинских властей решение о «закрытии неба над Украиной».

Политик пояснил, что усиление системы ПВО страны - это именно то, что необходимо Украине.

Киев находится в постоянном диалоге с представителями государств НАТО, уточнил Ермак. Он отметил, что вопрос о ЗРК обсуждал, в частности, с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.