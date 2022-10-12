На Украине анонсировали закрытие неба с помощью западных систем ПВО

На заседании Североатлантического альянса, прошедшем в формате «Рамштайн», было принято решение о поставках Киеву современных систем ПВО, рассказал в социальных сетях глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет РЕН ТВ.
По оценке Ермака, этот «Рамштайн» стал историческим, так как на нем было согласовано очень важное для украинских властей решение о «закрытии неба над Украиной».
Политик пояснил, что усиление системы ПВО страны - это именно то, что необходимо Украине.
Киев находится в постоянном диалоге с представителями государств НАТО, уточнил Ермак. Он отметил, что вопрос о ЗРК обсуждал, в частности, с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Ранее сообщалось, что Штаты не планируют вводить бесполетную зону над Украиной.