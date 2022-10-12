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1 минуту назад

Байден отказался от встречи с Путиным

Ura.Ru

Президент США Джо Байден не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но предложение по обмену заключенными может его заинтересовать. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден отказался от встречи с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Байден не намерен встречаться с Путиным», — заявили в Белом доме.

Трансляция выступления ведется на сайте Белого дома. Там добавили, что власти США готовы рассмотреть встречное предложение России по обмену заключенными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с США. В России примут любые предложения о возможной встрече.

В мире,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Администрация США,
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