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41 минуту назад

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Елена Прошина

Власти Киева снова объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале городской администрации города.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в тексте.

Сегодня на Украине также объявляли воздушную тревогу в центре и на юге страны. Сообщалось, что сирены звучали в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

СМИ: воздушная тревога объявлена на юге и в центре Украины

До этого, 10 октября, воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Причиной стали массированные удары России. В Минобороны РФ отмечали, что целью являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

В мире,Минобороны России,
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