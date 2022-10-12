В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Власти Киева снова объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале городской администрации города.
«В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в тексте.
Сегодня на Украине также объявляли воздушную тревогу в центре и на юге страны. Сообщалось, что сирены звучали в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.
До этого, 10 октября, воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины. Причиной стали массированные удары России. В Минобороны РФ отмечали, что целью являются объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.