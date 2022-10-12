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55 минут назад

Власти объявили в Киеве воздушную тревогу

Газета.Ru

В столице Украины объявлена воздушная тревога, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городские власти.

В Киеве объявлена воздушная тревога
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Утром в центре и на юге Украины: в Винницкой, Черкасской, Одесской областях, а также в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской была объявлена воздушная тревога.

Накануне в Киеве звучали сигналы воздушной тревоги, сообщали украинские СМИ. Кроме столицы о воздушной тревоге сообщали главы ряда областей страны: Сумской, Черниговской, Киевской, Одесской, Днепропетровской и других.

Утром 10 октября сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области. Под ракетными ударами также оказались Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов и Львовская область, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.

Удары по объектам критической инфраструктуры вывели из строя системы водо- и энергоснабжения в нескольких регионах Украины, сообщали руководители разных областей страны.

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