В Сербии призвали ввести санкции против России

Вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала к вводу санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Михайлович, «государство должно определиться в вопросе введения санкций против России», однако для этого придётся «подождать формирования нового правительства».

Она также добавила, что «Россия ведет захватническую, а не освободительную войну», а Сербия должна найти своё место в мире на ближайшие 100 лет, так как «геополитика быстро меняется».

На вопрос, готова ли Михайлович голосовать за санкции в случае, если она войдет в новый кабинет министров, вице-премьер подчеркнула, что её позиция по этому вопросу никогда не менялась.