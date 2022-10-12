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1 час назад

В Сербии призвали ввести санкции против России

Елена Прошина

Вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович призвала к вводу санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Михайлович, «государство должно определиться в вопросе введения санкций против России», однако для этого придётся «подождать формирования нового правительства».

Сербия может отменить безвизовый режим для России

Она также добавила, что «Россия ведет захватническую, а не освободительную войну», а Сербия должна найти своё место в мире на ближайшие 100 лет, так как «геополитика быстро меняется».

На вопрос, готова ли Михайлович голосовать за санкции в случае, если она войдет в новый кабинет министров, вице-премьер подчеркнула, что её позиция по этому вопросу никогда не менялась.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад предложил ускорить процесс евроинтеграции Сербии, если он согласится на членство республики Косово в ООН.

В мире,Видео,Александр Вучич,ООН,
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