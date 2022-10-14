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41 минуту назад

Зеленский призвал украинцев прислушаться к сигналам тревоги в день защитников Украины

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям государства с просьбой не пренебрегать правилами безопасности 14 октября - день защитников и защитниц страны, передает УНИАН. По его словам, в этот день украинцам стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Зеленский призвал украинцев прислушаться к сигналам тревоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обязательно отметим - каждый на своем месте - один из важнейших наших дней. День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов от казаков до повстанцев", - отметил Зеленский.

С точки зрения президента Украины, с учетом праздника жителям страны стоит соблюдать осторожность и не расслабляться. При этом Зеленский так и не пояснил, чего именно в Киеве опасаются на фоне празднования дня защитников государства.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия располагает лишь 10% систем противовоздушной обороны (ПВО) от необходимого числа. Как отмечал президент Украины, этого количества недостаточно для "закрытия неба" над государством.

В мире,Владимир Зеленский,
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