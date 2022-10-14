Зеленский призвал украинцев прислушаться к сигналам тревоги

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям государства с просьбой не пренебрегать правилами безопасности 14 октября - день защитников и защитниц страны, передает УНИАН. По его словам, в этот день украинцам стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

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"Обязательно отметим - каждый на своем месте - один из важнейших наших дней. День защитников и защитниц Украины. Праздник всех наших воинов от казаков до повстанцев", - отметил Зеленский.

С точки зрения президента Украины, с учетом праздника жителям страны стоит соблюдать осторожность и не расслабляться. При этом Зеленский так и не пояснил, чего именно в Киеве опасаются на фоне празднования дня защитников государства.