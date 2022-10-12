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ФСБ сделала заявление о ЧП на Крымском мосту. Главное

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что ведомство установило организатора теракта на Крымском мосту — им является Главное управление разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».

Кадыров рассказал, как завершится СВО под руководством Суровикина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с 56-летием командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина и выразил уверенность, что под его руководством спецоперация завершится успешно. Он рассказал, что знаком с Суровикиным уже 15 лет. Кадыров заявил, что не усомнился ни разу за эти годы в решительности и профессионализме генерала.

Статью про Дугину в СМИ США сочли предупреждением для Киева

Статья об убийстве Дарьи Дугиной, вышедшая в The New York Times, стала предупреждением для Украины со стороны США. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом. Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.

В Запорожье высказались о запуске ЗАЭС

Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожскую АЭС пока не будут запускать из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает ТАСС. По словам Балицкого, безопасную зону вокруг ЗАЭС не получится создать до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута как минимум на сто километров, отмечает РИА Новости.

Путин объяснил сделку ОПЕК+

Президент России Владимир Путин объяснил действия России в Объединенных Арабских Эмиратах и ОПЕК+. Глава государства заявил на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, что они направлены на обеспечение стабильности энергетических рынков, текст речи опубликован на официальном сайте Кремля.

В Кремле оценили актуальность целей спецоперации

Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины на фоне действий Киева только растет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Из-за взрыва фуры частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

Умер депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин умер в возрасте 46 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике», — говорится в публикации.

Россиян предупредили о рисках «пузыря» на рынке недвижимости

Банк России выступил с предупреждением относительно появления рисков «пузыря» на рынке в связи с ипотекой по низким ставкам «от застройщиков». Об этом говорится в докладе ЦБ, который опубликован на сайте регулятора. Им были предложены несколько способов ее ограничения. В частности, Центробанк собирается прибегнуть к введению повышенных надбавок на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи.

В ГИБДД заявили о запуске системы "Паутина"

Система для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Паутина» начала работать во всех регионах России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов в кулуарах Х международной спецвыставки «Дорога 2022» в Казани.

Земфира обратилась к Пугачевой после концерта в Израиле