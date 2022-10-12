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Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что ведомство установило организатора теракта на Крымском мосту — им является Главное управление разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости».
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил с 56-летием командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина и выразил уверенность, что под его руководством спецоперация завершится успешно. Он рассказал, что знаком с Суровикиным уже 15 лет. Кадыров заявил, что не усомнился ни разу за эти годы в решительности и профессионализме генерала.
Статья об убийстве Дарьи Дугиной, вышедшая в The New York Times, стала предупреждением для Украины со стороны США. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом. Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте.
Исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожскую АЭС пока не будут запускать из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает ТАСС. По словам Балицкого, безопасную зону вокруг ЗАЭС не получится создать до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута как минимум на сто километров, отмечает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин объяснил действия России в Объединенных Арабских Эмиратах и ОПЕК+. Глава государства заявил на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, что они направлены на обеспечение стабильности энергетических рынков, текст речи опубликован на официальном сайте Кремля.
Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины на фоне действий Киева только растет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Из-за взрыва фуры частично обрушились два автомобильных пролета моста, а на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.
Депутат Госдумы от Тульской области Николай Петрунин умер в возрасте 46 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Николай Юрьевич с 2016 года представлял Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета Госдумы по энергетике», — говорится в публикации.
Банк России выступил с предупреждением относительно появления рисков «пузыря» на рынке в связи с ипотекой по низким ставкам «от застройщиков». Об этом говорится в докладе ЦБ, который опубликован на сайте регулятора. Им были предложены несколько способов ее ограничения. В частности, Центробанк собирается прибегнуть к введению повышенных надбавок на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи.
Система для розыска угнанных машин и профилактики нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Паутина» начала работать во всех регионах России, кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов в кулуарах Х международной спецвыставки «Дорога 2022» в Казани.
Певица Земфира в своих соцсетях опубликовала совместный снимок с исполнительницей Аллой Пугачевой, которая посетила ее концерт в Тель-Авиве. Как сообщает StarHit, она раскрыла, что сказала ей Примадонна при личной беседе.