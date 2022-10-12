Украинцев призвали готовить свечи, фонарики и батарейки

На Украине минимальная температура в квартирах составит +16°, предупредил в среду, 12 октября, премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство призывает компании экономно расходовать газ и уголь во время отопительного периода. Это означает, что температура в квартирах украинцев зимой будет ниже привычной.

Политик пояснил, что пороговые значения будут установлены в диапазоне от +16° до +18°, при этом 16° будет минимально допустимым значением, а 18° - средним.