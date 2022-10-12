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27 минут назад

Власти Украины снизят зимой температурный минимум в квартирах до 16 градусов

Илья Родин

На Украине минимальная температура в квартирах составит +16°, предупредил в среду, 12 октября, премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Украинцев призвали готовить свечи, фонарики и батарейки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шмыгаль подчеркнул, что правительство призывает компании экономно расходовать газ и уголь во время отопительного периода. Это означает, что температура в квартирах украинцев зимой будет ниже привычной.

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Политик пояснил, что пороговые значения будут установлены в диапазоне от +16° до +18°, при этом 16° будет минимально допустимым значением, а 18° - средним.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина практически готова к отопительному сезону. Вместе с тем, он призвал жителей страны приобрести теплую одежду, свечи, фонарики и батарейки.

В мире,Денис Шмыгаль,
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