Украинцев призвали готовить свечи, фонарики и батарейки

На Украине минимальная температура в квартирах составит +16°, предупредил в среду, 12 октября, премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство призывает компании экономно расходовать газ и уголь во время отопительного периода. Это означает, что температура в квартирах украинцев зимой будет ниже привычной.
Политик пояснил, что пороговые значения будут установлены в диапазоне от +16° до +18°, при этом 16° будет минимально допустимым значением, а 18° - средним.
Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина практически готова к отопительному сезону. Вместе с тем, он призвал жителей страны приобрести теплую одежду, свечи, фонарики и батарейки.