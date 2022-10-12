Президент Литвы вызвал скандал в стране

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил бундесвер с девушкой, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Немецкая армия – это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», – заявил он.
Многие правозащитники ответили на эту фразу резкой критикой в сторону политика – они назвали заявление Науседа признаком «типичного сексизма».
«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», – прокомментировала слова президента доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.
Поделилась своим негодованием и глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте. Она назвала его высказывание «типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением».
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал обвинения Лукашенко в адрес Вильнюса «криком о помощи».