Президент Литвы вызвал скандал в стране

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», – прокомментировала слова президента доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.