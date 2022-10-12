В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
23 минуты назад

Президент Литвы вызвал скандал в стране

Елена Прошина

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил бундесвер с девушкой, чем вызвал шквал критики в свой адрес. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент Литвы вызвал скандал в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немецкая армия – это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», – заявил он.

Многие правозащитники ответили на эту фразу резкой критикой в сторону политика – они назвали заявление Науседа признаком «типичного сексизма».

«Президент страны не должен позволять себе такие высказывания. Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», – прокомментировала слова президента доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте.

Поделилась своим негодованием и глава управления по правам человека страны Юрате Юшкайте. Она назвала его высказывание «типичной сексистской речью, в которой женщина стала инструментом мужчины, а не активной личностью с собственным мнением».

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал обвинения Лукашенко в адрес Вильнюса «криком о помощи».

В мире,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители