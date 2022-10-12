Угрожавший россиянам посол Украины в Казахстане покинет пост

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, который ранее угрожал россиянам, должен в ближайшее время покинуть республику. Об этом сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин, передает ТАСС.
«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах [с ним] не планируется», — сказал Бородавкин.
По его словам, фактически Врублевский «стал нерукопожатным человеком» в Казахстане.
Бородавкин также указал, что назначен временный поверенный Украины в Казахстане, рассматривается кандидатура другого дипломата, который в будущем должен занять должность посла страны.
Ранее агентство Reuters сообщало, что казахстанские власти отклонили требование РФ выслать посла Украины Петра Врублевского, который призывал убивать как можно больше россиян.
Как заявлял представитель представитель казахстаноского МИД Айбек Смадияров, Врублевский покинет Казахстан тогда, когда будет назначен новый посол Украины, в данный момент Киев и Астана занимаются этим вопросом.