Угрожавший россиянам посол Украины в Казахстане покинет пост

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, который ранее угрожал россиянам, должен в ближайшее время покинуть республику. Об этом сообщил посол России в Астане Алексей Бородавкин, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как заявил пресс-секретарь казахстанского МИДа, Врублевский имеет нежелательный статус у нас в стране, каких-либо встреч в МИДе и других ведомствах [с ним] не планируется», — сказал Бородавкин.

По его словам, фактически Врублевский «стал нерукопожатным человеком» в Казахстане.

Бородавкин также указал, что назначен временный поверенный Украины в Казахстане, рассматривается кандидатура другого дипломата, который в будущем должен занять должность посла страны.

Ранее агентство Reuters сообщало, что казахстанские власти отклонили требование РФ выслать посла Украины Петра Врублевского, который призывал убивать как можно больше россиян.