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31 минуту назад

Болгария ввела визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами

Елена Прошина

Болгарское национальное телевидение сообщает, что правительство страны ввело визовый режим для граждан России с дипломатическими и служебными паспортами. Об этом пишет РИА «Новости».

Болгария ввела визовый режим для россиян с дипломатическими и служебными паспортами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Власти Болгарии приняли решение о частичном приостановлении соглашения с Россией о взаимных поездках граждан. Теперь владельцам дипломатических и служебных паспортов из России больше не разрешен безвизовый въезд, выезд, транзит, а также временное пребывание в стране.

Новый визовый режим начнёт действовать с 20 октября. При этом ранее визовый режим для россиян с дипломатическими паспортами уже был введен еще в феврале этого года – новые изменения расширяют визовый режим на владельцев российских служебных паспортов.

Ранее глава технического правительства Болгарии Гылыб Донев заявил, что Болгария не связана с терактом на Крымском мосту.

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