Армения дала разъяснения по взорвавшему Крымский мост грузу

В Армении заявили об отсутствии факторов риска в грузе, взорвавшем Крымский мост. Об этом сообщил Комитет госдоходов республики, передает Sputnik Армения.

По информации ведомства, грузовой автомобиль прошел все досмотры в стране, которые предусмотрены процедурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уточняется, что сотрудники таможни просветили груз рентгеном и проверили документы.

Ранее Генеральная прокуратура Армении поручила Совету национальной безопасности (СНБ) республики решить вопрос об уголовном деле после изучения информации, распространенной ФСБ России 12 октября. Российская служба сообщила о задержании восьми человек за соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту, в их числе пять граждан России, трое граждан Армении и Украины.