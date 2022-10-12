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20 минут назад

Армения дала разъяснения по взорвавшему Крымский мост грузу

Lenta.ru

В Армении заявили об отсутствии факторов риска в грузе, взорвавшем Крымский мост. Об этом сообщил Комитет госдоходов республики, передает Sputnik Армения.

По информации ведомства, грузовой автомобиль прошел все досмотры в стране, которые предусмотрены процедурами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уточняется, что сотрудники таможни просветили груз рентгеном и проверили документы.

Минфин Грузии ответил на заявление ФСБ по инциденту на Крымском мосту

Ранее Генеральная прокуратура Армении поручила Совету национальной безопасности (СНБ) республики решить вопрос об уголовном деле после изучения информации, распространенной ФСБ России 12 октября. Российская служба сообщила о задержании восьми человек за соучастие в подготовке теракта на Крымском мосту, в их числе пять граждан России, трое граждан Армении и Украины.

По данным ведомства, маршрут отправки взрывного устройства прошел через морской порт Одессы в болгарский Русе. Затем из Болгарии груз был переправлен в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению. 4 октября он пересек в пункте пропуска «Верхний Ларс» российско-грузинскую границу. При этом в ФСБ не раскрывают, как именно груз попал из Армении в Грузию.

В мире,Видео,Крымский мост ЧП,ЕАЭС,ФСБ,
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