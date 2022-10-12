В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
28 минут назад

Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" первой степени

Газета.Ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» (Дружбы) первой степени. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана.

Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" первой степени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что орден был вручен Эрдогану во время его государственного визита в Астану для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), назначенном на 13 октября.

«В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну», — сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Во время награждения Токаев также подчеркнул, что Турция является «ближайшим и надежным стратегическим партнером» его страны. По словам президента, Казахстан поддерживает инициативы турецкого главы «по разрешению мировых кризисов и региональных проблем».

Ранее сообщалось, что Анкара ожидает встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях СВМДА.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители