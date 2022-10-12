Токаев наградил Эрдогана орденом "Дружбы" первой степени

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» (Дружбы) первой степени. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана.

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Уточняется, что орден был вручен Эрдогану во время его государственного визита в Астану для участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), назначенном на 13 октября.

«В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну», — сообщили в пресс-службе главы Казахстана.

Во время награждения Токаев также подчеркнул, что Турция является «ближайшим и надежным стратегическим партнером» его страны. По словам президента, Казахстан поддерживает инициативы турецкого главы «по разрешению мировых кризисов и региональных проблем».