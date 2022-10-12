На Украине уничтожили рекламный билборд с Илоном Маском

На Украине начали избавляться от рекламных плакатов, на которых изображено лицо Илона Маска. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka, ссылаясь на видео, снятое в Одессе.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На кадрах из ролика видно, как сотрудник городских служб заклеивает баннер, на котором изображены знаменитости, ранее выступавшие в поддержку Украины. Кроме Маска на нем изображены как минимум голливудский актер Леонардо Ди Каприо, а также звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк.