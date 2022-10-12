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33 минуты назад

Появилось видео из Одессы, на котором уничтожается рекламный билборд с Илоном Маском

Газета.Ru

На Украине начали избавляться от рекламных плакатов, на которых изображено лицо Илона Маска. Об этом сообщает Telegram-канал издания Readovka, ссылаясь на видео, снятое в Одессе.

На Украине уничтожили рекламный билборд с Илоном Маском
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На кадрах из ролика видно, как сотрудник городских служб заклеивает баннер, на котором изображены знаменитости, ранее выступавшие в поддержку Украины. Кроме Маска на нем изображены как минимум голливудский актер Леонардо Ди Каприо, а также звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк.

В Readovka считают, что таким образом жители Одессы выражают протест американскому миллиардеру. Отмечается, что причиной немилости могли стать посты Маска в Twitter, в которых он якобы поддержал действия России в рамках спецоперации, а также пожаловался на долги Украины за использование спутников Starlink.

В мире,Эмилия Кларк,Леонардо ДиКаприо,
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