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50 минут назад

LRT: президент Литвы оскандалился после сравнения немецкой армии с девушкой

Газета.Ruиещё 1

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил бундесвер с девушкой и вызвал скандал в стране, пишет Литовское радио и телевидение (LRT).

Президент Литвы вызвал скандал в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», — сказал глава государства.

Многие правозащитники посчитали заявление президента признаком «типичного сексизма», отмечает СМИ.

Эксперты в области прав человека выразили мнение, что своей фразой Науседа обесценил женщин. Доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте заявила, что президент страны не должен позволять себе такие высказывания.

«Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — сказала она.

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