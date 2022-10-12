Президент Литвы вызвал скандал в стране

Президент Литвы Гитанас Науседа сравнил бундесвер с девушкой и вызвал скандал в стране, пишет Литовское радио и телевидение (LRT).
«Немецкая армия — это не девушка, которую можно пригласить провести хороший вечер на свежем воздухе, ей нужен брачный договор», — сказал глава государства.
Многие правозащитники посчитали заявление президента признаком «типичного сексизма», отмечает СМИ.
Эксперты в области прав человека выразили мнение, что своей фразой Науседа обесценил женщин. Доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте заявила, что президент страны не должен позволять себе такие высказывания.
«Грустно, что Литва продолжает следовать плохим традициям: раньше у нас был премьер, который говорил, что женщины должны украшать кабинет, а теперь президент, который позволяет себе такие шутки», — сказала она.