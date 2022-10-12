«В некоторых случаях от политиков, в некоторых случаях от спецслужб раздаются определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований. Кто-то всегда может кого-то в чем-то обвинить, и если за этим нет аргументов, то это будут просто слова, выброшенные на ветер. Ни один груз с тротилом или другой взрывчаткой не пересекал границу», - заявил замминистра.