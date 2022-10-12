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24 минуты назад

Минфин Грузии ответил на заявление ФСБ по инциденту на Крымском мосту

Мария Иванова

Замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что грузовик со взрывчаткой не пересекал границу страны с Россией. Об этом сообщает Rustavi 2.

В ФСБ ранее заявили, что взрывчатка, которую использовали для теракта на Крымском мосту, была спрятана в рулоны со строительной пленкой. В начале августа груз был отправлен из порта Одессы в болгарский Русе, а в конце сентября прибыл в Ереван.

По данным ФСБ, 4 октября на зарегистрированном в Грузии грузовике рулоны со взрывчаткой перевезли через российско-грузинскую границу, а 6 октября доставили на оптовую базу в Армавире. Уже оттуда рулоны вывезла зарегистрированная в РФ фура.

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Какауридзе подчеркнул, что таможенный контроль в Грузии осуществляется эффективно, в полном соответствии с международными нормами, «и проблем в этом направлении нет».

«В некоторых случаях от политиков, в некоторых случаях от спецслужб раздаются определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований. Кто-то всегда может кого-то в чем-то обвинить, и если за этим нет аргументов, то это будут просто слова, выброшенные на ветер. Ни один груз с тротилом или другой взрывчаткой не пересекал границу», - заявил замминистра.

В мире,Видео,ФСБ,
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