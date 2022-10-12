В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
9 минут назад

Reuters: бегущих от мобилизации россиян не пустили в Южную Корею

Мария Иванова

Более 20 россиян, прибывших в Южную Корею на яхтах, не пустили в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного депутата Ан Хо Ёна.

Бегущих от мобилизации россиян не пустили в Южную Корею
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянам разрешен въезд в Южную Корею без визы на срок до 60 дней. Для въезда нужно предварительно получить разрешение через электронную систему авторизации поездок.

В конце сентября 23 россиянина прибыли в Южную Корею на яхтах. По данным Reuters, они уехали из России из-за мобилизации.

Власти страны разрешили въезд только двум россиянам, планирующим отправиться в долгое плавание в Таиланд.

Остальным гражданам РФ отказали во въезде, так как «их цели были неясны и у них не было необходимых документов».

Forbes ранее писал, что за 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек, при этом 200 тысяч из них - в Казахстан. Такие оценки Forbes предоставили источники в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число в 700 тыс. человек «не близко к правде» и «похоже на какую-то утку».

В мире,Дмитрий Песков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители