Бегущих от мобилизации россиян не пустили в Южную Корею

Более 20 россиян, прибывших в Южную Корею на яхтах, не пустили в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного депутата Ан Хо Ёна.

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Россиянам разрешен въезд в Южную Корею без визы на срок до 60 дней. Для въезда нужно предварительно получить разрешение через электронную систему авторизации поездок.

В конце сентября 23 россиянина прибыли в Южную Корею на яхтах. По данным Reuters, они уехали из России из-за мобилизации.

Власти страны разрешили въезд только двум россиянам, планирующим отправиться в долгое плавание в Таиланд.

Остальным гражданам РФ отказали во въезде, так как «их цели были неясны и у них не было необходимых документов».

Forbes ранее писал, что за 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек, при этом 200 тысяч из них - в Казахстан. Такие оценки Forbes предоставили источники в Кремле.