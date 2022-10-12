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50 минут назад

Запорожскую АЭС переведут на российское ядерное топливо

Никита Бородкин

Запорожская АЭС будет переведена на российское ядерное топливо. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Запорожскую АЭС переведут на российское ядерное топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До сих пор несколько блоков станции работали на топливе американской компании Westinghouse. Лихачев отметил, что их планируют перевести на ресурсы российского производства, однако не сказал, когда это собираются сделать. Глава «Росатома» также добавил, что это вопрос сугубо технологический, а не политический.

«Мы делаем самое лучшее топливо для реактора ВВЭР», — заключил он.

Напомним, что Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Сейчас станция простаивает — 11 сентября остановили последний работавший реактор.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. Нового гендиректора станции назначит Росимущество.

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