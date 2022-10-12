Запорожскую АЭС переведут на российское ядерное топливо

До сих пор несколько блоков станции работали на топливе американской компании Westinghouse. Лихачев отметил, что их планируют перевести на ресурсы российского производства, однако не сказал, когда это собираются сделать. Глава «Росатома» также добавил, что это вопрос сугубо технологический, а не политический.