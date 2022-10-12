Грузовик, который взорвался на Крымском мосту, не пересекал грузинскую таможенную границу, заявил в среду журналистам заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе.
"Ни грузовик, ни какой-либо еще вагон, начиненный тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии", - сказал Какауридзе, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, власти страны начнут расследование и "выявят ответственные лица", если "кто-то сможет аргументировано обосновать, что грузовик пересек границу Грузии".
9 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что маршрут движения грузовика, который был подорван, установлен. Грузовик выехал из Болгарии в Грузию и далее в Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.