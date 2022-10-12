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20 минут назад

В Грузии заявили, что фигурирующий в подрыве Крымского моста грузовик не пересекал таможню

ТАСС

Грузовик, который взорвался на Крымском мосту, не пересекал грузинскую таможенную границу, заявил в среду журналистам заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе.

"Ни грузовик, ни какой-либо еще вагон, начиненный тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии", - сказал Какауридзе, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, власти страны начнут расследование и "выявят ответственные лица", если "кто-то сможет аргументировано обосновать, что грузовик пересек границу Грузии".

В Армении отреагировали на расследование ФСБ о Крымском мосту

9 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что маршрут движения грузовика, который был подорван, установлен. Грузовик выехал из Болгарии в Грузию и далее в Армению, Северную Осетию и Краснодарский край.

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